Torino | ladro a Palazzo di Giustizia | rubati portafogli di magistrati e cancellieri

Mistero a Palazzo di Giustizia a. I portafogli di alcuni dipendenti delle segreterie, di cancellieri e perfino di un magistrato sono spariti. Un irriducibileha agito in pieno giorno nel tribunale, forse approfittando ...commenta Giallo a Palazzo di Giustizia di. I portafogli di alcuni dipendenti delle segreterie, di cancellieri e perfino di un magistrato sono spariti. Ilha agito in pieno giorno, forse approfittando del viavai di avvocati, ...Ma la cosa più allarmante è che ilha agito in uno dei luoghi che, per definizione, dovrebbe ... Sono stati sottratti almeno cinque portafogli dagli uffici della Procura e del Tribunale di. ...

Torino, ladro irriducibile sfida i magistrati e ruba i portafogli in tribunale La Repubblica

Mistero a Palazzo di Giustizia a Torino. I portafogli di alcuni dipendenti delle segreterie, di cancellieri e perfino di un magistrato sono spariti. Un irriducibile ladro ha agito in pieno giorno nel.Rapina degna di un film: un'ignoto malfattore si è infiltrato nel Palazzo di Giustizia di Torino, facendo incetta dei portafogli dei presenti.