Torino-Inter quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Serie A è oramai giunta all’ultimo atto della propria affannosa corsa iniziata lo scorso agosto. Nel lungo week-end tra il 2 giugno (oggi) e domenica 4, andranno in scena le gare dell’ultima giornata stagionale: la 38esima. E se oggi si scenderà in campo con Sassuolo-Fiorentina, domani, sabato 3 giugno alle 18.30, tra i diversi scontri, ci sarà quello che vedrà come protagoniste ildi Ivan Juric e l’di Simone Inzaghi. La compagine piemontese e quella lombarda, calcheranno il terreno di gioco dello Stadio Olimpico Grande. I padroni di casa, attualmente all’ottavo posto, hannoto un grande campionato. In 37 giornate disputate, hanno raccolto ben 53 punti: 14 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte. 42 reti segnate e 40 gol subiti, segno di una percorso solido ed efficace che ha portato i granata ...