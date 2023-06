Torino-Inter per il dopo Skriniar | intrecci di mercato tra passato | presente e futuro

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023)non è solo l’ultimo test stagionale in preparazione di Manchester City-(vedi focus). L’da mesi è già proiettata sulla prossima stagione che, in sede di calcio, dovrà iniziare con l’acquisto dell’erede di. Riflettori puntati anche in casa granata ora ULTIMA USCITA NAZIONALE – L’ultima giornata di Serie A, a una settimana esatta dalla Finale di Champions League (vedi focus), si preannunciaessante. No, non per il risultato. E probabilmente nemmeno per lo spettacolo in campo. Ciò cheessa maggiormente è la formazione che schiererà Simone Inzaghi (vedi focus). Si parla da giorni di ipotesi turnover massiccio ma in realtà alla fine la decisione potrebbe ricadare su una strategica rotazione in ogni reparto. ...