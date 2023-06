Torino-Inter | Gagliardini scalpita per l’ultima Acerbi riposa? – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023) Siamo alla vigilia delgiornata di campionato per l’. La sfida sarà poco utile ai fini della classifica, ma Simone Inzaghi non vuole abbassare la tensione contro ilcome viene spiegato da Sky Sport. RITMO PARTITA – Abbassare troppo la tensione potrebbe non essere un vantaggio per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League di sabato prossimo. Per questo motivo nelgiornata di campionato, secondo Andrea Paventi da Sky Sport, l’allenatore darà spazio a quasi tutti i titolari contro il. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono pronti per partire dal 1?, Edin Dzeko entrerà nella ripresa. In difesa dovrebbere Francesco, potrebbe essere invecepartita per Samir Handanovic e Roberto ...