Torino | i medici del Regina Margherita salvano un neonato | il suo cervello scendeva attraverso il naso

(Di venerdì 2 giugno 2023) È nato con una rarissima malformazione al cranio che gli faceva scendere ildal. Una condizione patologica chiamata mielomeningocele nasale, che può provocare meningite e gravi problemi respiratori, rischiando di soffocare. Ma grazie a un’intervento con tecnica microinvasiva con endoscopio, idell’Ospedale Infantiledihanno scongiurato le due eventualità operando un bambino di tre mesi affetto da tale patologia. Si tratta del primo caso al mondo in cui la tecnica dell’endoscopia viene utilizzata su un paziente così piccolo per intervenire su questo tipo di patologia, permettendo così di rimuovere di rimuovere una porzione diin eccesso senza aprire il cranio e con minori complicazioni rispetto alla chirurgia ...

Perdeva letteralmente il cervello dal naso . È quanto accaduto ad un bimbo di 3 mesi a, dove idel Regina Margherita sono intervenuti prontamente per salvarlo con un'operazione unica al mondo. Il neonato era infatti affetto da mielomeningocele nasale , una patologia rara ...Ma grazie a un'intervento con tecnica microinvasiva con endoscopio, idell'Ospedale Infantile Regina Margherita dihanno scongiurato le due eventualità operando un bambino di tre mesi ......la delicatissima operazione sono stati i chirurghi del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di. Nella fattispecie, come riporta l'Ansa, isono ...

Torino, i medici del Regina Margherita salvano un neonato: il suo ... Open

Al Regina Margherita eseguita un’operazione che non avrebbe precedenti su un paziente così piccolo. Come è stato possibile e come sta il piccino ...Il cervello scendeva dal naso, per questo i chirurghi del Regina Margherita hanno sottoposto un bambino di 3 mesi ad un intervento unico al mondo ...