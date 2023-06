Top XI | Premier League 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 giugno 2023) La/23 è stata una delle più insolite egli ultimi anni. Lo è stata perché sono crollate non una ma ben tre delle big six: lo ha fatto il Liverpool, che ha chiuso fuori dalle prime quattro, il Tottenham che, nonostante i 30 gol di Kane, non giocherà in Europa la prossima stagione e, più di tutti, il Chelsea, che ha chiuso dodicesimo, con due allenatori licenziati e il peggior risultato della sua storia in. A prendere il posto del Liverpool nella lotta per il titolo è stato un Arsenal brillante come non mai, guidato da Mikel Arteta e con una delle squadre più giovani e divertenti del panorama europeo. Non meno sorprendente è stata la stagione del Newcastle, arrivato al quarto posto grazie a un lavoro fantastico di Eddie Howe e a investimenti incredibilmente ...