Tony e Andrea | questo matrimonio non s' ha da fare senza interprete

(Di venerdì 2 giugno 2023)02/06/2023 - 14:48 Redazione Attualità 0 300 LECCE - La storia è stata raccontata per la prima volta martedì dalla Gazzetta del Mezzogiorno e, da allora, sta avendo un'eco nazionale. ...

Tony e Andrea, questo matrimonio non s'ha da fare... senza ... TeleRama News

LECCE – La storia è stata raccontata per la prima volta martedì dalla Gazzetta del Mezzogiorno e, da allora, sta avendo un’eco nazionale. Tony e Andrea, il primo dipendente della Regione e esperto di ...Andrea Fiorucci e Tony Donno, residenti a Lecce, hanno denunciato l’episodio subito dal compagno non vedente, che dovrà essere affiancato da un ...