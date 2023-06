Tiziano Ferro con Massimo Ranieri a Tutti I Sogni Ancora In Volo | gli ospiti del 2 giugno

(Di venerdì 2 giugno 2023)conIn, nella seconda puntata dello show in onda su Rai1 venerdì 2. Dopo il successo della prima serata,torna su Rai 1 con la seconda parte dello show ossia l’ultimo appuntamento del programma che vuole omaggiare il “varietà” di un tempo. Nella puntata in onda venerdì 2alle 21.30, interverranno grandi artisti della scena musicale italiana che duetteranno con il padrone di casa sulle note dei suoi più grandi successi.ripercorrerà le canzoni che hanno fatto la storia della musica italia in compagnia degli, che a lui si ...

Un elenco folto, che comprende anche: "Sarebbe l'ennesimo decreto contro gli omosessuali. Se il problema fosse davvero la gestazione per altri, la maggior parte delle coppie che ci ...La maternità surrogata come "reato universale" "Sarebbe l'ennesimo decreto contro gli omosessuali: avessero almeno il coraggio di dirlo chiaramente". Sono le parole con cuicontesta il governo Meloni , dopo il primo via libera ottenuto in Commissione Giustizia della Camera dal provvedimento che prevede che il ricorso da parte di cittadini italiani alla ...... e Bilancia Bascula, installazione in cartapesta eper stomaci gagliardi. Il correggese Marco ... l'esilarante spettacolo del duo artistico Agnese&. Un caleidoscopio di situazioni ...

Tiziano Ferro all’attacco contro il governo: “Maternità surrogata come reato universale… Il Fatto Quotidiano

Il cantante ha avuto due figli attraverso la gestazione per altri e ha denunciato le limitazioni della legge italiana, invocando la presunta discriminazione nei confronti del mondo arcobaleno ...Il cantante: «La verità è che sono i diritti dei bambini a venire menomati, loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro ...