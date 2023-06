Till Lindemann | accuse per il leader dei Rammstein | Drink drogato nel backstage

MeToo in Germania, questa volta sotto la lente d'osservazione il mondo della musica. Le accuse sarebbero state infatti mosse al ..., frontman dei Rammstein , è sotto accusa da parte di una fan irlandese dopo il concerto a Vilnius della band berlinese. La ragazza, che su Twitter si firma come Shelby Linn , in una ...Ph: Olaf Heine/Wikimediaavrebbe versato un drink 'allungato' ad una fan durante un pre - party a Vilnius, in Lituania, per poi attenderla in un tendone e fare sesso con lei. Questa l'accusa di Shelby Linn , ...

Till Lindemann dei Rammstein accusato da una fan: «Drink alterato con una sostanza stupefacente nel backstage» Corriere della Sera

Diverse donne hanno lanciato accuse contro Till Lindemann, il frontman del celebre gruppo hard rock tedesco Rammstein. (ANSA) ...Una fan ha accusato Till Lindemann dei Rammstein di averla stordita modificando dei drink: la risposta della band e i dettagli ...