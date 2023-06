Ti ricordi… Beto | il Napoli sull’orlo del baratro e quello scambio mancato con Ronaldinho

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Madeleine: una data, un ricordo, un personaggio – La rubrica del venerdì de ilfattoquotidiano.it: tra cronaca e racconto, i fatti più o meno indimenticabili delle domeniche sportive degli italiani ————————————————————————————– C’è la bellezza del rimpianto in quel gol. Sì, perché anche il rimpianto ha un fascino: immaginare che in un altro mondo, in un’altra vita, in un’altra maniera la storia sarebbe stata differente, migliore, gloriosa. Chissà, magari sarebbe stato proprio così se quel gol molto bello Joubert Araujo Martins dettol’avesse fatto in una gara tra Vicenza edi tre giorni prima, in finale di Coppa Italia e non nell’ultima, inutile gara di campionato. Ultima gara prima del disastro, della stagione 1997/98 che avrebbe dato il via agli anni peggiori della storia del, tra retrocessione in B e fallimento. Ma ...