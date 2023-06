Thiago Motta | ' Resto a Bologna? Per me è importante il progetto tecnico'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Vago.alla domanda precisa e secca ('Lei vuole restare a?'), resta vago. Molto vago. 'La cosa piùè ilche è prioritario per me e per il club. ...

Vago.alla domanda precisa e secca ('Lei vuole restare a Bologna'), resta vago. Molto vago. 'La cosa più importante è il progetto tecnico che è prioritario per me e per il club. Incontrerò ...Il tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa l'ultima stagionale ed analizza il prossimo impegno dei rossoblù. Riguardo l'incontro con il Presidente dice: "Dobbiamo incontrarci ancora, in questo ...Queste le dichiarazioni diin vista dell'ultima partita di campionato tra il Lecce e il suo Bologna. Stasera è in programma il match tra Sassuolo e Fiorentina: 'Spero sia un risultato ...

Juventus, Tudor, Thiago Motta e le voci su Conte: se Allegri saluta… Tuttosport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Vago. Thiago Motta alla domanda precisa e secca (“Lei vuole restare a Bologna”), resta vago. Molto va ...Thiago Motta è uno dei nomi accostati alla panchina della Juventus per la prossima stagione. Il tecnico del Bologna ha risposto alle domande sul suo futuro in conferenza stampa. Di seguito, ...