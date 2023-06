Thiago Motta Con Saputo parleremo ancora | siamo contenti del Bologna

(Di venerdì 2 giugno 2023) "Vogliamo concludere bene facendo una grande gara e risultato a Lecce", dice il tecnico- A 48 ore da Lecce-è soprattutto il futuro di mistera tenere banco in conferenza stampa. "Dobbiamo incontrarci- ha detto- in questo momento non posso dire molto. Ogni

E spesso ad infrangerlo è proprio lo sbocciare di una vita che non era messa in conto:, il ... Figli ingombranti anche dopo, come nella strage diVisconti, 2014, dove un padre invaghito ...sulla sua permanenza al Bologna, ecco la risposta in conferenza stampa: \''Non ho avuto altre ...Impossibile arrivare ad Antonio Conte , mentree soprattutto Sergio Conceicao non convincono appieno, soprattutto a causa della clausola per liberare il portoghese e di uno stile di ...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Via Del Mare contro il Lecce. Ecco ...