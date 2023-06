Tg1 | la gaffe di Elisa Anzaldo in diretta | “Il 2 giugno | gli italiani scelsero la monarchia”

Durante il servizio sulla parata del 2 giugno la giornalista delElisa Anzaldo è incappata nellache non ci voleva proprio oggi: "2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. E scelsero la Monarchia". Oggi è invece ...Ha scherzato su delledi Mara Venier, Antonella Clerici e Serena Bortone. Poi il pezzo forte ... Tu che hai, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l'Annunziata. Eccoci arrivati alla ...... come Mara Venier - protagonista negli scorsi giorni di unasul vibratore - e poi sfida Fazio:... Tu che hai, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l' Annunziata . Eccoci arrivati ...

Gaffe in diretta per Elisa Anzaldo. Collegata dall'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica, la giornalista del TG1 ha detto che nel 1946 gli Italiani scelsero la Monarchia invece della Repubblica. Giugno 1946, gli Italiani scelgono di far diventare l'Italia una Repubblica dopo 85 anni di regno dei Savoia, venti dei quali passati sotto la dittatura fascista.