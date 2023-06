Terra Amara Anticipazioni Turche | Zuleyha diventa un' assassina!

Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che, esasperata dalla terribile situazione in cui ingiustamente si trova, l'ex sarta ...Stop ae La Promessa . Come di consueto, il pomeriggio di Canale 5 inizia con Beautiful , che va regolarmente in onda anche oggi venerdì 2 giugno 2023. Al termine dell'appuntamento con ...... ho appoggiato male il piede ae si è girato il ginocchio. Lì per lì ho continuato a giocare e anche quando sono uscito non credevo di essermi rotto il legamento, l'sorpresa è avvenuta al ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 3 al 9 giugno 2023: Zuleyha spara a Demir SuperGuidaTV

Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, il sogno di vivere felici di Zuleyha e Yilmaz si sgretolerà, e stavolta a causa dell'intervento di Fekeli. Come rivelano le anticipazioni della soap ...Il 2 giugno salta la messa in onda su Canale 5 delle soap opera Terra Amara e La Promessa. Regolarmente in onda, invece, Beautiful e Un altro domani.