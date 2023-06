(Di venerdì 2 giugno 2023) Un’amara giornata ieri per ilitaliano., il n.1 d’Italia e fuori al secondo turno del Roland Garros 2023, pone l’accento su una “mini-” delta nostrano per quanto fatto vedere, nelle ultime apparizioni. Dopo aver ben impressionato sul cemento americano, raggiungendo una Finale a Miami e una semifinale a Indian Wells, oltre al titolo di Montpellier e alla Finale di Rotterdam, il rendimento sembrava similare, quando in poco tempo l’altoatesino si è ben adattato al rosso di Montecarlo., infatti, raggiungendo la semifinale nel Principato ha messo altro fieno in cascina per l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Tuttavia, da quella partita persa ...

Tennis, bilancio deficitario per Jannik Sinner sulla terra rossa. Ora l’erba per superare una piccola crisi OA Sport

