Tennis | a Sinner i confronti con Alcaraz e Rune non stanno facendo bene

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una sconfitta che fa male e dovrà alimentare delle riflessioni. Jannikè uscito deluso e amareggiato dopo l’inattesa sconfitta del secondo turno del Roland Garros 2023 contro il tedesco Daniel Altmaier. Il nostro portacolori credeva di fare moltosul rosso di Parigi, ma dal red carpet transalpino è arrivata una bocciatura. Una lezione da imparare per, in primis per una sconfitta le cui basi, per ammissione del diretto interessato, sono più mentali che fisiche: “Mi è mancato l’atteggiamento giusto, non ero sorridente dentro, fin dall’inizio non godevo del fatto di essere qui e di giocare una partita al Roland Garros. Se c’è una lezione che devo imparare da questa sconfitta è di tornare a essere felice quando sono in campo“. Un modo “iano” per descrivere tutte le difficoltà nel gestire il suo ...