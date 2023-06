Temptation Island 2023 | un ex volto del Gf Vip annunciato nel cast dei tentatori…ma interviene Raffaella Mennoia!

(Di venerdì 2 giugno 2023) Manca poco al ritorno di, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. In attesa del 26 giugno, data prevista per la messa in onda della nuova edizione, iniziano a spuntare le prime indiscrezioni sulla composizione del. A breve, infatti, inizieranno le registrazioni die l’influencer Deianira Marzano ha anticipato il nome di uno dei tentatori. Si tratterebbe di Gianluca Costantino, noto ai telespettatori di Canale 5 per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip che vide trionfare Jessica Selassié. Genovese, classe 1989, è un modello e personal trainer molto attivo sui social. Poco fa la Marzano ha rivelato: Scoop in collaborazione con Amedeo Venza. Il 6 a Cagliari iniziano le riprese di ...

