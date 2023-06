(Di venerdì 2 giugno 2023) Quindicesima edizione didi! Lo storico progetto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia che anche quest’anno ha coinvolto tutte le sei classi della scuola primaria Friz approderà(ore 17.00) sul palcoscenico dell’Auditorium Zanon diper presentare lo spettacolo finale dal titolo “Un mondo di libri”. Realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo VI di Udine, il progetto è stato curato quest’anno dall’attrice, drammaturga e docente teatrale Serena Di Blasio assieme al danzatore Marco Pericoli per il CTA di Gorizia. Il libro è stato il tema dell’edizione 2023 e ogni classe ha approfondito un particolare aspetto del personale rapporto con questo oggetto così speciale, capace di racchiudere un mondo. Alcuni hanno ...

Un amico di Ancona mi ha detto "la segretaria è venuta due volte, ilera strapieno". Io sono ... Abbiamo responsabilità grandi per quello che non abbiamoquando eravamo al governo. Ma oggi ...Ma quel che più conta sono le formazioni man mano ideate da Petrella, che ci hannoconoscere ... website: www.crossroads - it.org " www.erjn.it - www.jazznetwork.it Indirizzi e Prevendite:...INFORMAZIONI E BIGLIETTI:Comunale di Ferrara , corso Martiri della Libertà 5 Prezzi dei ... per liberare o liberarsi di quel personaggio, così come avevanel video di Blackstar con l'...

Teatro fatto di niente martedì 6 giugno a Udine Udine20 2020

Gaetano Manfredi assicura: “Entro luglio il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli”, e ai lavoratori assicura: ...Ricerca costante nella programmazione e attenzione alle esigenze degli spettatori sono i presupposti che caratterizzano il lavoro del Teatro Pubblico Campano (l'associazione che si occupa di promuover ...