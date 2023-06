Taylor aggredito da tifosi Roma | Marchisio | “Scena schifosa | è delinquenza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) “25 milahanno colorato Budapest con i colori della. Dal primo all’ultimo secondo hanno sostenuto con amore e passione la propria squadra, e hanno rappresentanto quanto di più bello il nostro calcio ha da offrire all’Europa, rendendo onore allache ha fatto un percorso magnifico in Europa League”. Inizia così un post social di Claudio, ex bandiera Juventus, che analizza l’episodio subito dall’arbitroin aeroporto a Budapest, quando è stato quasi linciato daidella: “Poche ore dopo la finale però una decina di loro all’aereoporto si è resa protagonista di una, una vera e propria aggressione ad una famiglia, quella di Anthony, che in quel momento non ...