Talullah Willis parla della malattia di papà Bruce | “Non volevo accettarla”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 2 giugno 2023), terzogenita diWilllis e Demi Moore, hato per la prima voltache a febbraio 2023 è stata diagnosticata al, che ha avuto un responso certo del problema di cui soffre solo a distanza di tempo. L’attore, infatti, soffre di demenza fronto-temporale (nota come FTD), problema neurodegenerativo che colpisce in modo particolare gli adulti sopra i 50 anni. Riuscire ad accettare la situazione non è stato però semplice per la giovane, che solo ora riesce ad ammetterlo. In un primo momento, infatti, lei ha negato a se stessa quello che stava accadendo, al punto tale da pensare che quei sintomi fossero l’effetto di quanto era accaduto sul set: “La mia famiglia ha annunciato all’inizio del 2022 che...