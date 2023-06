, ladi Bruce Willis, ha rivelato le sue difficoltà nel venire a patti con la diagnosi di demenza ...A quanto pare lasi era accorta da tempo che il padre stesse male , ma aveva evitato l'argomento, come dichiarato in una recente intervista molto personale ai microfoni di Vogue. "...Bruce Willis, parla la: i primi segnali della malattia. "Tutto ha avuto inizio con un po' di insensibilità". CosìWillis, su Vogue , ha scelto di narrare i primi momenti ...

Tallulah, la figlia di Bruce Willis parla della demenza del padre - Luce Luce

Tallulah, la figlia del divo, scrive per “Vogue”: “All’inizio della malattia di Bruce credevo che lui fosse solo diventato sordo per colpa di ‘Die Hard’. Poi ho pensato che reagisse con indifferenza p ...«Ammetto di aver vissuto nella negazione di quello che stava succedendo e non ne vado fiera», ha raccontato la figlia di Bruce Willis e Demi Moore ...