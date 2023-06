Roma, 02 giugno 2023 "Lanon può essere la resa dell'Ucraina. Ladeve essere la libertà, l'indipendenza e il ripristino del diritto internazionale", le parole del ministroa margine della Parata del due giugno a Roma.Riguardo alla situazione in Ucraina, ha aggiunto: 'Niente che si chiamipuò essere scambiata ... Antonio, ha salutato gli ambasciatori a margine della parata militare organizzata per le ......eloquente della qualità del loro impegno e della credibilità conquistate nelle missioni die ... i ministri di Difesa ed Esteri, Guido Crosetto e Antonio, la presidente della Corte ...

Tajani: Pace non può essere resa dell'Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 "La pace non può essere la resa dell'Ucraina. La pace deve essere la libertà, l'indipendenza e il ripristino del diritto internazionale", le parole del ministro T ...L'ottimo stato dei rapporti fra Italia e Serbia è stato sottolineato dall'ambasciatore d'Italia a Belgrado Luca Gori, per il quale vi è spazio per un ulteriore sviluppo della collaborazione bilaterale ...