(Di venerdì 2 giugno 2023) Quinta giornata che va in archivio senza medaglie per l’Italia ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Crystal Hall di Baku fino a domenica 4 giugno. Quest’oggi i due azzurri impegnati sul tatami sono stati eliminati infatti prima delle semifinali, mancando dunque l’appuntamento con ilnella 26ma edizione della rassegna iridata. Qualche rimpianto soprattutto nei -54 kg perDel, sconfitto ai quarti di finale per 0-2 (7-9, 4-7 i singoli parziali dei due round) dallo spagnolo Hugo Arillo Vazquez dopo aver regolato nei turni precedenti il boliviano Yosthin Menacho Vargas (2-0; 14-0, 12-0), il nigerino Mahamadou Amadou in rimonta (2-1; 4-5, 4-3, 4-2) ed il marocchino Hatim Berrouhou (2-0; 12-4, 13-8). In questa categoria di peso non ...

...mondo di- Fabio Fognini continua a stupire, battuto Kubler 3 - 0 - Galtier: 'Con il Clermont sarà l'ultima di Messi col PSG' - A Torino l'ultima tappa del progetto Università dei...Così un emozionato Simone Alessio, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro deidia Baku, in cui ha vinto nella categoria - 80 kg battendo in finale l'americano Nickolas. Felice anche ......italiano lo hanno portato affermarsi come uno dei migliori atleti della sua generazione e un vero punto di riferimento per ilitaliano e internazionale. Il suo successo aidi Baku ...

Taekwondo, Mondiali 2023: Teodoro Del Vecchio e Sofia Zampetti fuori dal podio nel day-5 OA Sport

Quinta giornata che va in archivio senza medaglie per l'Italia ai Campionati Mondiali di taekwondo 2023, in corso di svolgimento alla Crystal Hall di Baku fino a domenica 4 giugno. Quest'oggi i due az ...Siamo giunti alla quinta giornata di competizioni ai Campionati Mondiali 2023 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento alla Crystal Hall di Baku (Azerbaijan). Quest' oggi, venerdì 2 giugno, salir ...