Svizzera e Lituania al 32° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile ‘Città di Cava de’ Tirreni’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minuti76 formazioni di tre Paesi, suddivise in nove categorie, in campo dal 6 al 10 giugno nella 32ª edizione deldi“Città dide’ Tirreni”. Prima assoluta per una squadra, il Lugano nella categoria Allievi, che vedrà in gara anche il Napoli e la Salernitana. Nei Giovanissimi il Lecce e le Rappresentative Nazionali di Lega Pro e LND. Negli Esordienti 2010 i lituani del Kauno Zalgiris. Testimonial della kermesse Gennaro Borrelli, attaccante del Frosinone, che leggerà il Giuramento durante la Cerimonia di Apertura, in programma martedì 6 giugno allo stadio “Simonetta Lamberti” dide’ Tirreni (SA). In precedenza la gara inaugurale Napoli-Lugano. Tra i premi in palio anche le Medaglie dei ...