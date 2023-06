Superbonus | nuovo salasso sul Pnrr?

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sapevamo già, per averlo appreso dalla Ragioneria generale la scorsa settimana, che la spesa sui bonus edilizi era esplosa di oltre 45 miliardi rispetto alle stime previste. Da 71 ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... con la necessità di accelerare sulla conferma deiper i lavori attivi nel cratere. ... Ildirettivo...nuova piattaforma pensata dal Governo per sbloccare le cessioni dei crediti derivanti da... La soluzione pensata dal Governo, come noto, è la creazione di unveicolo finanziario ...Banche e costruttori avevano proposto a inizio anno di compensare attraverso i modelli F24 i crediti relativi al. Il governo non aveva accettato e il decreto legge cessioni di febbraio, ...

Superbonus, nuovo allarme sul 110%: 30 miliardi di crediti incagliati Il Sole 24 ORE

Alla fine del 2022, ultimata la ristrutturazione dell'immobile con il superbonus, ho iniziato i lavori nell’area esterna, consistenti nella realizzazione di una ...I 15 miliardi di euro di fondi europei, da non rimborsare, servono per il Superbonus del 110%. Ma, secondo la relazione sull’attuazione del Pnrr, l’Italia deve chiarire ancora degli aspetti. Intanto, ...