(Di venerdì 2 giugno 2023) Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quinto appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di, intitolato a Marco Simoncelli, si inizierà a fare sul serio con le prime due sessioni di, in vista delle prossime giornata che inizieranno a distribuire punti importanti. Come arriviamo alla tappa romagnola? Alvaro Bautista continua nel suo dominio assoluto. Lo spagnolo, infatti, vola a quota 236 punti contro i 167 di Toprak Razgatlioglu, mentre è terzo Andrea Locatelli con 133. Quarto Jonathan Rea con 100, davanti ad Axel Bassani, quinto con 91. La pista romagnola è pronta ad accogliere il circus dellaper provare a mettere alle spalle i terribili momenti vissuti da questa Regione nelle ultime ...

...come Fornitore Unico di Pneumatici per tutte le classi del Campionato Mondiale FIM. Una partnership quella tra Pirelli e il mondiale delle derivate di serie, iniziata nel 2004 e che a...'' Ringrazio tutte le persone della Brembo chemi hanno invitato a visitare la loro sede '', ... non solo per lama anche per tutti i principali campionati Motorsport. Da sempre sono un ...... adrealtà unica nel settore per tassi di crescita e diversificazione delle aree di business ... sulla pista dellaun sostegno alla Romagna firmato Aldo Drudi Costituita ufficialmente la ...

Superbike oggi, GP Misano 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming TV8 e Sky OA Sport

MISANO - TotalEnergies Marketing Italia torna con ELF al Campionato del Mondo Superbike (WSBK) rinnovando la sponsorship con il team Kawasaki Puccetti Racing, già vincitore di 2 campionati mondiali Su ...SBK: Axel ha incontrato Vasco Rossi prima del via del weekend e lancia la sfida in Riviera: “Correrò per tutte le persone dell’Emilia Romagna. Dall’Igna ha pienamente ragione, devo migliorare la quali ...