Superbike | GP Misano 2023 | Toprak Razgatl?o?lu il più veloce nella FP1 | secondo Rinaldi

(Di venerdì 2 giugno 2023)Razgatliouglu è risultato il pilota piùprima sessione di prove libero del GP di, quinto appuntamento del Mondialedi. Il turco, in sella alla sua Yamaha YZF R1, si è infatti reso artefice di una buona prestazione, segnando il crono di 1034.154dimostrando ottima confidenza con il tracciato e posizionandosi davanti alle due Ducati di Michael Rubene del leader del Mondiale Alvaro Bautista. L’azzurro ha registrato un ritardo di +0.242, l’iberico invece ha rimediato un gap di +0.311 non sfruttando però le ultime battute disponibili per la prova. Buona prestazione complessiva per le Yamaha, attestata oltre che al primato di Razgatl?o?lu anche dal quarto posto di Aegerter (+0.552) e dal quinto di Andrea Locatelli (+0.576). ...

E i turisti, anche stranieri, sono già arrivati per godersi questo 2 giugno arricchito da tre eventi uno più bello dell'altro: mondiale diall'autodromo "Marco Simoncelli" di, la ...Finalmente si parte. Il fine settimana diAdriatico dellaprende oggi il via, e lo spettacolo è davvero assicurato. Detto del favorito Alvaro Bautista, che ha alzato la voce sia nell'ultimo round di Barcellona che nei test ......come Fornitore Unico di Pneumatici per le classi del Campionato Mondiale FIMnel quinto appuntamento della stagione WorldSBK 2023, il Pirelli Emilia - Romagna Round, in programma al...

Orari TV SBK 2023: GP dell'Emilia-Romagna, Misano Motociclismo.it

Toprak Razgatliouglu è risultato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libero del GP di Misano, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di superbike. Il turco, in sella alla sua Yamaha YZF ...Nella conferenza stampa Yamaha, alla presenza di Locatelli e Toprak, Dosoli ha auspicato regolamenti che evitino penalità e garantiscano un campionato incerto e spettacolare ...