Sul Ponte fatato torna il “Borgo dei maghi ” di Harry Potter | esperienza per grandi e piccini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBacchette magiche, pozioni di erbologia, sfide di Quidditch, incantesimi e sorprese, viaggiando lungo lo splendidomedievale di Quaglietta, frazione di Calabritto fino in cima, al prodigio del Castello. Con «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele la magia è assicurata anche per il week end del 3 e 4 giugno., infatti, a grande richiesta la spettacolare kermesse «Ildei» che trasformerà l’intero paesino arroccato di origine medievale in un mondo di fiabe e magie. Un’pensata per, in linea con il format di Family Experience portato in giro per il Sud Italia dalla compagnia di «Ma dove vivono i Cartoni?», con avventure magiche, fantastiche e fiabesche al fine di coinvolgere ...