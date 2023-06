Succession | il beffardo finale di una grande tragicommedia dei nostri tempi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 giugno 2023) With Open Eyes, episodiodi, segna l'amaro compimento della parabola del clan dei Roy, trasformando la loro lotta di potere in un doloroso gioco al massacro. La secca disillusione della risposta di Shiv alla domanda di suo fratello Roman è l'ennesima testimonianza di come, nel terzetto degli aspiranti eredi al trono di Logan Roy, sia la figlia più giovane la persona dotata di maggiore lucidità e consapevolezza. Pertanto, è forse un lampo di repentina lucidità che, neldi, spingerà Shiv al clamoroso voltafaccia alla base di quell'ultimo, devastante colpo di scena: spezzare l'alleanza con Kendall e Roman esprimendo un voto decisivo a favore dell'acquisizione della Waystar RoyCo da parte di GoJo, il colosso mediatico di proprietà dell'imprenditore svedese Lukas Matsson. "I love you, but …