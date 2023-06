Studentessa morta facendo rafting | dieci indagati Vietato l' accesso al fiume

Leggi su agi

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Ci sonopersone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Denise Galatà, ladi 18 annimartedì scorso nelle acque delLao, in provincia di Cosenza. La ragazza era in gita scolastica insieme ai suoi compagni di un istituto di Polistena (Reggio Calabria) e stava praticandoquando, per cause in corso d'accertamento, è caduta in acqua. Il suo corpo è stato recuperato ieri. Fra glici sono le guide e il sindaco di Laino Borgo (Cosenza), Comune in cui ricade il tratto diin cui è avvenuta la tragedia. Le indagini dei Carabinieri sono coordinate dalla procura della Repubblica di Castrovillari. Domani dovrebbe essere eseguita l'autopsia sul corpo della ragazza....