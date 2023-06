Street Fighter 6 | svelata la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 giugno 2023) Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, lacompleta di6, la nuova iterazione del franchise di Capcom in arrivo proprio oggi su PC e console Il mese di giugno si prospetta molto caldo. Per fortuna, però, non stiamo parlando del punto di vista climatico, ma di quello di uscite videoludiche. Se consideriamo solo le produzioni maggiori, escludendo dunque una grande fetta di mercato, questo mese potremo mettere mano a titoli come Diablo IV, Final Fantasy XVI e6. Quest’ultimo, ad esempio, è arrivato proprio oggi su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X S a dare nuova linfa vitale ad un franchise nato nell’ormai lontanissimo 1987. Con l’occasione abbiamo deciso di portarvi qui, sulle pagine di tuttotek.it, la...