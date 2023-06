“Stop | sostituita” Antonella Clerici | la decisione improvvisa della Rai | chi prende il suo posto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 2 giugno 2023) Per Rai uno è giunto il momento di fare qualche cambiamento. Come sempre accade ogni estate, dobbiamo salutare i programmi che ci hanno tenuto compagnia durante l’inverno e dare il benvenuto alle proposte estive che accompagneranno le giornate di mare e di riposo degli italiani. Ma qualcosa ha mosso le carte in tavola, il programma diÈ sempre mezzogiorno. La notizia è stata resa pubblica da Tv blog e poi confermata dalla stessa conduttrice durante il corsopuntata. Il 9 giugno 2023 ci sarà l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, chiudendo così con una settimana di anticipo. A trarne beneficio e are il suosarà Eleonora Daniele con il suo Storie italiane. Ma le novità non finiscono qui.chiude prima, ...