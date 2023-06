Stellantis | anche lavoratori irpini al 2 giugno in Francia per manifestare contro la proprietà

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo qui perché in Italia non c’è nessun dialogo tra l’azienda e i nostri delegati dentro gli stabilimenti. Noi siamo qui a Poissy perché non ci sono comunicazioni a livello nazionale. Noi siamo qui perché è necessario aprire un confronto e un dialogo contrattuale nei confronti dell’azienda”. Ha arringato iMichele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil. Il suo sindacato ha portato rappresentanti di tutti gli stabilimenti disotto le finestre dell’amministratore delegato a Parigi Poissy. Presenteuna delegazione dello stabilimento di Pratola Serra, con il testa il Segretario delal Fiom Cgil, Giuseppe Morsa: “Siamo a Poassy per chiedere l’aumento della produzione negli stabilimenti italiani. Ma soprattutto per chiedere un futuro per Il nostro Paese a partire dalla provincia ...