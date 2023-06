Station 19 trama episodi 2 giugno 2023 su Canale 5

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 2 giugno 2023) Torna in chiaro su19 stasera in tv venerdì 2con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 4o 12 Alzati, in piedi. Proseguendo il racconto iniziato nel finale della precedente puntata – un chiaro riferimento all’omicidio di George Floyd – l’o tocca due temi molto delicati: il serpeggiante razzismo negli Stati Uniti e le condotte violente della polizia. Dopo quanto accaduto, considerato anche la brutta avventura di Dean e Sullivan con conseguente arresto immotivato, Maya decide di chiedere ...