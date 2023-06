Stagionali | donne e giovani | il governo Meloni spinge sull' occupazione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) I dati Istat sul tasso diin Italia certificano una ripresa dopo anni di difficoltà. Ilin questi primi mesi di lavoro ha varato una serie di misure per sostenere l'e, allo stesso tempo, cercare di combattere l'inflazione. Il primo pacchetto di misure è quello varato il primo maggio durante un Consiglio dei ministri molto criticato dai sindacati e dalle opposizioni. In quel decreto legge, oltre a riformare il reddito di cittadinanza, viene innalzato l'esonero parzialea quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023; confermato anche l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3 mila euro per il 2023 per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Per ...