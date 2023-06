Spyros L Vrettòs | il sangue nero della storia traduzione di Chiara Catapano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) QuandoL.mi recapitò i suoi libri, trovai qui una casa, trovai un paesaggio. È questo un dato forse molto personale, perché la vena d’orosua percezione nel sentire i sensi, nel portarli altrove, nel riversarli sulla pagina battezzati di luce nuova, è ciò che più cerco in poesia. E sempre con stupore, pagina dopo pagina, emergevano immagini legate alla sua poesia da un’invisibilità palpabile di migliaia d’anni. Sentii risuonare i passi del Coro dell’Antigone di Sofocle, accolsi come rinnovate le paroleSentinella, nel prologo dell’Agamennone di Eschilo: l’alto canto e il più umano canto. Il silenzio del tragico, di contro allo strepito con cui oggi tendiamo a urlare quanto non siamo più capaci di comprendere. Le parole del pensiero e del sentire. Le parole di tutti, che in pochi sanno ...