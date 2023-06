Spider-Man 4 | Tom Holland | Se ne sta parlando

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tom, attuale interprete di Peter Parker, ha confermato che si stadella possibile realizzazione di-Man 4. Tomha parlato della possibilità che venga realizzato-Man 4, confermando che ci sono state alcune conversazioni sul progetto. La situazione è però ostacolata dallo sciopero degli sceneggiatori in corso. Le dichiarazioni di TomDurante la promozione della serie The Crowded Room, Tomha spiegato che non può parlare della possibile realizzazione di-Man 4. La giovane star ha dichiarato: "Non ne posso parlare, ma posso dire che ci sono stati degli incontri. Abbiamo smesso di incontrarci in segno di solidarietà nei confronti degli sceneggiatori. Ci sono state varie conversazioni, ma, a questo ...

