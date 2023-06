Spezia | Semplici | 'Non penso allo spareggio | non abbiamo nulla da perdere'

QUI" Assenti Beck, Moutinho e Sala.dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 2 con Dragowski in porta e una difesa a tre formata da Wisnieski, Ampadu e Nikolaou. In cabina di regia Ekdal ..."Allo spareggio non ho neanche pensato per adesso". Lo assicura Leonardo, tecnico delloche si presenta all'ultima giornata di campionato con 31 punti in classifica, a braccetto con il Verona. Chi delle due farà peggio domenica sera andrà in serie B: in ...Le parole di Leonardo, allenatore dello, nella conferenza in vista del match contro la Roma Leonardoha parlato in conferenza stampa in vista di Roma -. PAROLE - Non abbiamo niente da ...

Spezia, Semplici annuncia: "Bastoni e Caldara out, Maldini in dubbio" Fantacalcio ®

Lo Spezia è reduce da una pesante sconfitta per 0-4 in casa. "Lunedì abbiamo parlato della brutta prestazione contro il Torino, soprattutto dopo il 2-0 - dice Semplici-. Vogliamo ripartire da quanto a ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...