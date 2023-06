Sparnelli | Ho una notizia bomba sul Napoli! mi arriva direttamente dal Qatar

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 giugno 2023) Massimo, ex addetto stampa del Napoli, rivela un possibile arrivo di Lionel Messi e di soci internazionali che affiancheranno De Laurentiis. CALCIOMERCATO NAPOLI. Massimo, ex addetto stampa del Napoli e amico di Aurelio De Laurentiis, ha rivelato attraverso i propri canali social unache potrebbe rivoluzionare il Napoli. Secondo le sue parole, De Laurentiis non starebbe pensando solo a un nuovo allenatore, ma avrebbe in vista un obiettivo ben più ambizioso: Lionel Messi.: Messi a Napoli “Altro che allenatore, si pensa di portare Messi al Napoli“, ha dichiarato. Unache, se confermata, farebbe tremare il mondo del calcio. De Laurentiis, infatti, sembrerebbe intenzionato a lanciare il Napoli in una dimensione internazionale ...