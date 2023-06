Spari contro le finestre di un’abitazione | rinvenuti 12 bossoli e un proiettile

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della tenenza di Cercola, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Matilde Serao 12 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, sconosciuti avrebbero esploso alcuni proiettili verso ledi una delle abitazioni del palazzo. I rilievi hanno consentito ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata di repertare 12e 1. Nessun ferito. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

