(Di venerdì 2 giugno 2023) Una banale discussione, come ne avevano avute tante in passato, poi lo sparo: una donna di nazionalità rumena ma da anni residente a Golfo Aranci con il marito e i figli, è statagravemente al ...

30 di questo pomeriggio, ha impugnato il suo fucile da pesca subacquea e ha sparato in pieno visodonna. Il fatto di sangue si è verificato nelle case popolari di via Libertà, a Golfo Aranci, ...'L'appartamento in cui abitiamo è di frontecasa di Serra - dice il marito completamente cosparso di sangue - . Lui teneva la porta di casa sua aperta e vedevo una bombola di gas con un tubo ...Ebbene, Raiden III x Mikado Maniax segueperfezione questa filosofia: si muove la navicella in ... Nell'avventura si, si evitano i colpi nemici e poi si ripete, e la morte torna sempre a ...

Spara alla vicina di casa col fucile da sub, ferita gravamente - Cronaca Agenzia ANSA

Una banale discussione, come ne avevano avute tante in passato, poi lo sparo: una donna di nazionalità rumena ma da anni residente a Golfo Aranci con il marito e i figli, è stata ferita gravemente al ...Nuovi bombardamenti sono stati segnalati oggi nella capitale sudanese Khartoum, teatro da sette settimane di intensi scontri tra l'esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane e i paramilitari delle ...