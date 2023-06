Spalletti travolto dall’affetto dei piccoli tifosi del Napoli a Castel Volturno VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dazn ha pubblicato su Twitter unin cui si vede l’allenatore del, Lucianodi, prima dell’allenamento della squadra. Iacclamano, che corre verso di loro a braccia aperte e poi viene stretto in un abbraccio collettivo.delUn’invasione di affetto aprima dell’allenamento ##DAZN pic.twitter.com/9wCLndiGqK — DAZN Italia (@DAZN IT) June 2, 2023 L'articolo ilsta.

Non a casoalla fine di Napoli - Inter 3 - 1, ha dichiarato: 'Il mio futuro Ormai è ...episodi del genere Inutile dire che Luca Pairetto è figlio di quel Pierluigi Pairettodallo ...firmandogli un autografo su un quaderno, scherza rivolgendosi al giovanissimo giocatore: 'Che tu diventi un calciatore, bisogna vederlo! Casino, ne fai abbastanza!'. Se non visualizzi il ......post gara Lucianosi è detto infastidito per la sconfitta, soprattutto perché, a suo dire, la squadra si era allenata bene in settimana, nonostante l'euforia collettiva che hai ...

Spalletti travolto dai baby calciatori, il mister scherza: "Casino, ne fai ... CalcioNapoli24

Come accade in molte separazioni, i motivi nei primi giorni, mesi o anni sono inconfessabili. Chi vive storie tormentate tende sempre ad uscirne bene. Tacere la verità. Meglio mentire ma sembrare vitt ...Antonio Corbo su Repubblica parla dell'intervista rilasciata da De Laurentiis alla RAI. 'Fazio gli strappò una promessa: dopo lo scudetto, se l'avesse vinto, avrebbe partecipato al suo programma'.