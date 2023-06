Spalletti lascia il Napoli | deve pagare una penale per allenare | le cifre

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lucianoila fine stagione. Il tecnico di Certaldo ha deciso di dire addio dopo lo Scudetto per tornare a viversi la famiglia in maniera più concreta e per riposare dopo due stagioni ad altissime intensità. L’ufficialità della separazione tra ilavverrà dopo la gara contro la Sampdoria del prossimo 4 giugno. Quale sarà il futuro di Luciano? Il suo contratto con ilè stato automaticamente rinnnovato da Aurelio De Laurentiis qualche settimana fa e ha scadenza nel 2024: perre gli azzurri, infatti, ha dovuto rassegnare le dimissioni.: c’è unadi 3 milioni La Gazzetta ...

spiegando il perchéla panchina del Napoli ha addotto motivi di "troppo amore" di non esser sicuro di poter dare ancora tutto se stesso a una piazza che merita il massimo. Una ... ma ci vuole freddezza e coraggio nell'affrontare quel vuoto che sial pubblico e dentro di sé. Ci vuole poi anche signorilità nel congedarsi, come ne ha avuta. L'uomo che non sapeva ...

Luciano Spalletti è stato costretto ad accettare una clausola nell'accordo per chiudere il rapporto col Napoli: anno sabbatico e penale per tornare in panchina subito.I motivi di «troppo amore» una maniera elegante per chiudere senza polemiche. Tra Spallettii e De Laurentiis evidente divergenze di vedute ...