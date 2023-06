Spalletti | il piede di Maradona e il GPS | la battuta del tecnico durante la premiazione

(Di venerdì 2 giugno 2023) Valter De Maggio ha intervistato l’ex manager di, Stefano Ceci, in occasione dellaal Napoli e allo staff. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio ha intervistato l’amico e storico manager di, Stefano Ceci, in occasione della consegna del calco deld’oro dialla squadra. Ad agosto qualcuno dei calciatori ti aveva chiesto la riproduzione delsinistro di. Tu gli hai fatto la promessa e poi l’hai mantenuta. “Alcuni calciatori mi avevano chiesto quest’omaggio e ho pensato di omaggiare tutta la squadra. Loro artefici in campo e io da fuori già prevedevo la vittoria del Napoli. Fantastico leggere la soddisfazione negli occhi dei calciatori. Ognuno di loro ...

... 'Questo, quando ancora non esisteva la tecnologia, era il gps del pallone: sapeva sempre dove andava. Da lui'. Leggi ancheconferma l'addio: 'Per troppo amore ci si lascia. Starò ......della consegna deld'oro di Maradona, una scultura che la squadra ha ricevuto come omaggio per la vittoria dello scudetto. Volti rilassati e clima disteso tra De Laurentiis eche ...Come regalo anche un ciondolo con ildi Diego e con il numero di maglia del singolo calciatore. Naturalmente hanno ricevuto il prezioso dono anche il tecnico Lucianoe il presidente ...

Napoli, il piede d'oro di Maradona per premiare Spalletti e la squadra Corriere dello Sport

Il Napoli tutto è stato premiato a Castel Volturno con il calco del piede di Diego Armando Maradona, ma un'assenza ha fatto molto rumore.Nessuno se l'aspettava, eppure il presidente azzurro ha parlato del futuro della squadra e di acquisti in vista dell'estate ...