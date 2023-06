Spalletti dovrà pagare una penale di 3 milioni al Napoli per allenare la prossima stagione Gazzetta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lucianopotràanche lamaunadi trealdi Aurelio De Laurentiis. Lo scrive Maurizio Nicita sulladello Sport.spiegando il perché lascia la panchina delha addotto motivi di «troppo amore» di non esser sicuro di poter dare ancora tutto se stesso a una piazza che merita il massimo. Una maniera elegante per chiudere senza polemiche l’esperienza che lo ha portato a vincere il suo primo tricolore a 64 anni. Le divergenze di vedute con il presidente De Laurentiis sono state a tratti anche evidenti. E quella Pec per esercitare unilateralmente il prolungamento del contratto di fatto oggi serve ...

All.:. Sampdoria (3 - 4 - 2 - 1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, ... Roma chepensare a conservare il proprio posto in Europa League, appena persa ai rigori ...Come, ha un anno di contratto, ma lui non ha voglia di un anno sabbatico. E' tentato dalla Juventus, ma per lasciare il Napolitrovare un accordo con il presidente. E non sarà facile: ...... condotto da Francesco Marciano, su Radio Marte: ' Andranno viae Giuntoli, quindi ... I nomi Secondo me la società è fondamentale, è anche vero che il tecnicoessere scelto in simbiosi ...