Spalletti che abbraccio con i bambini tifosi del Napoli – VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lucianoha accolto e abbracciato idelal centro sportivo di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il penultimo allenamento della stagione per Lucianoche riceve anche il premio da Aurelio De Laurentiis, la scultura del piede di Diego Armando Maradona. Un addio che nessuno avrebbe voluto, ma che invece si è consumato. Perché il tecnico deldirà addio a fine stagione, quella con la Sampdoria sarà l’ultima partita in cui sarà a capo della squadra che ha portato ad ritornare campione d’Italia dopo 33 anni. Questa è la storia e nessuno la dimentica, nessuno potrà mai farlo. Anche perchéha dimostrato una napoletanità spiccata. Nessuno dimentica le casacche di allenamento con la scritta ‘Sarò con con te‘, ...

Con Baldiniha svelato: "Questa canzone 'E tu davanti a me' non la conoscevamo, da un anno e ... Ed Erminio Sinni ha suonato e cantato "E tu davanti a me", dinanzi a, calciatori e ...Lo stadio Maradona, oltre a celebrare i vincitori del campionato attraverso la consegna della coppa, saluterà anche mister Lucianodal 30 giugno lascerà la panchina dei campioni d'...Saranno giorni molto caldi per tutto il Napoli,si prepara a dire addio ae Giuntoli, artefici della grande impresa, e dovrà riflettere attentamente su cosa accadrà ai protagonisti in ...

Spalletti dice addio al Napoli: «Lascio per mia figlia Matilde, ha bisogno di me» ilmessaggero.it

Gli azzurri hanno ricevuto il premio dall'imprenditore campano Stefano Ceci e da Aurelio De Laurentiis Un "pezzo" del più grande della storia del Napoli per celebrare tutta la squadra e il club. È qua ...Juve, Atalanta e Roma si giocano l’Europa League, Spezia e Verona potrebbero prolungare la stagione fino allo spareggio ...