Spaccano il vetro dell’auto | turisti derubati di tutto a Torvaianica | ‘Rimasti senza vestiti e senza soldi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Li hanno lasciati solo con iche avevano indosso. Unno bianco lei, un paio di bermuda e una camicia colorata lui. Melina e Martin erano felici di essere arrivati a, un posto che non conoscevano, proprio sul mare, abbastanza vicino a Roma da poterla raggiungere dopo una giornata passata sulla spiaggia. E invece no. Il giorno stesso del loro arrivo la sorpresa. Brutta. Terribile. Avevano appena parcheggiato in piazzale Kennedy, in pieno centro, da tutti conosciuta come “la piazza del mercato”, oggi stracolma di auto, vista la festa e weekend lungo. Si erano allontanati per guardarsi intorno, capire dove passare la giornata. Poi erano tornati indietro, poco dopo mezzogiorno, per prendere alcune cose in auto prima di andare in spiaggia. E lì la brutta sorpresa. Il finestrino posteriore destro spaccato. E dentro ...