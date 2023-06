(Di venerdì 2 giugno 2023) Zlatannon vuole mollare, anche se forse la tentazione c'è. L'attaccante del Milan , negli ultimi due anni bersagliato dagli infortuni, si è confidato con Stile della Gazzetta dello Sport : "Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho forzato tanto, non solo quest'anno ma anche l'anno scorso. Ma quando ero k.o., la squadra aveva bisogno. E quando hai fatto una cosa ...

Zlatannon vuole mollare, anche se forse la tentazione c'è. L'attaccante del Milan , negli ultimi due anni bersagliato dagli infortuni, si è confidato con Stile della Gazzetta dello Sport : "Sto ...Non sono mancate poi le conduzioni a: una affidata alla star di Drive In Enrico Beruschi , l'altra all'attaccante del Milan Zlatan. Anche in questa stagione il tg satirico di ...... pur essendo già retrocessi sperano di mettere a referto un importante risultato a. La ... Ballottaggi: Tomori 55% - Gabbia 45%, Calabria 60% - Florenzi 40% Indisponibili:, Bennacer, ...

Sorpresa Ibrahimovic: “Non penso di smettere” Virgilio Sport

Antonio Ricci e tutto il team sono al lavoro per una 36esima stagione piena di grandi novità e inchieste. L'appuntamento è per il 25 settembre, su Canale 5 ...Massimo Orlando, calciatore rossonero nella stagione 1994-1995, attualmente opinionista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda: Non ci ...