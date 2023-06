“Sono bisex | ve lo dico” Sorpresa all’Isola dei Famosi 2023 | c’è un coming out

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 giugno 2023) Passano i giorni e l’Isola deista entrando sempre più nel vivo, non mancano i colpi di scena e neppure le sorprese: l’ultimo nelle ore scorse quando un concorrente ha ribadito di essere bisessuale. Un concorrente non come gli altri, ma in grado di far parlare di sé in quella che potrebbe essere ricordata come l’edizione delle polemiche e degli abbandoni (due punti che evidentemente fanno bene al programma visto che, rispetto all’anno passato, gli ascolti stanno andando meglio), quelli più rumorosi dei qualistati quelli di Cecchi Paone e Paolo Noise. >“Ecco perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante, amata da tutti per le storiche sigle dei cartoni animati, decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata Paolo Noise che era ...