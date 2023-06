Sonia Bruganelli | “Giulia Tramontano potrebbe essere mia figlia o la fidanzata di mio figlio Insegniamo ai nostri maschi a non cercare sempre alibi”

(Di venerdì 2 giugno 2023) #losapevamotutte è l’hashtag di tendenza in queste ore su twitter in seguito all’uccisione di, la 29enne di Senago incinta al settimo mese accoltellata dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, di cui aveva scoperto una relazione parallela. I pensieri, la rabbia, il dolore, l’amarezza trovano sfogo nei migliaia di post pubblicati in queste ore sui social: tra questi spicca quello di, la produttrice televisiva moglie di Paolo Bonolis. Anche lei ha condiviso il suo sdegno, affidando a Instagram la sua riflessione su quanto accaduto: “miamaanche ladi mioai ...

Così, moglie di Paolo Bonolis, scrive sui social un pensiero per Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi assassinata dal compagno lo scorso sabato.riflette sull'...Ilary Blasi, relax al parco divertimento con la piccola Isabel: ma c'è il mistero Bastian Giulia Tramontano,: 'Insegniamo ai figli maschi il rispetto per la vita. E smettiamo di ..., invece, non dovrebbe esserci. Tra i possibili nomi pronti a sostituirla sono emerse: Giulia Salemi e Soleil Sorge , chi la spunterà tra le due ex concorrenti L'intento di ...

La morte di Giulia Tramontano, Sonia Bruganelli: Insegniamo ai ... Fanpage.it

La riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione è certa, il bis di Orietta Berti come opinionista pure. Con Sonia Bruganelli in uscita (ma lo era anche nelle ultime edizioni…) chi potrebbe arrivare ...“Giulia potrebbe essere mia figlia, ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio. Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto ...